Am Sonntag, 20. Juli, lädt die Chorgemeinschaft Frohsinn unter der Leitung von Claudia Habermann zu einem besonderen Konzerterlebnis in die alte St. Laurentiuskirche ein.

Unter dem Motto „Frohsinn trifft VokalTotal“ präsentieren die verschiedenen Chöre ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Das Publikum darf sich auf Darbietungen des Hauptchors freuen, wie „Nur noch kurz die Welt retten“, „You’ve got a friend“ oder „All of me“. Rockig wird es mit Liedern der Kultband „Die Ärzte“. Chorsänger Dominik Nagel hat eigens für den Frohsinn ein Medley bestehend aus vier Ärzte-Songs arrangiert und der Hauptchor wird es den Konzertbesuchern zu Gehör bringen.

In Richtung Musical-Melodien entführt der Projektchor die Zuhörer mit „When you believe“ aus dem Zeichentrickfilm „The Prince of Egypt“ und „Circle of Life“ aus König der Löwen. Ein weiteres Highlight bietet der Auftritt des Gastchores „VokalTotal“ aus Mariazell unter der Leitung von Steffi Flaig. Gespielt wird „Take on me“, „Fly away home“, „Beyond the sea“ und „Africa“ von Toto. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Spenden sind willkommen. Bei schönem Wetter werden in der Pause gekühlte Getränke im Kirchgarten angeboten.