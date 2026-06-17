Chor Mühlenbach: Umbenennung brachte Arbeit mit sich

Die Chorfreunde Mühlenbach blickten bei ihrer Hauptversammlung unter anderem auf das erste Jahr unter neuem Vereinsnamen zurück.

Die Chorfreunde trafen sich am Donnerstag zu ihrer ersten regulären Hauptversammlung seit der Umbenennung des Männergesangverein vor einem Jahr. Vorsitzender Erich Becherer freute sich, dass sich nahezu alle Aktiven Zeit genommen hatten, ins Clubheim „Zum Bachwirt“ zu kommen. Zudem begrüßte er den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Becherer. 2025 brachte für den neuen Vorstand viel Arbeit mit sich, denn im Zuge der Umbenennung mussten zahlreiche Anpassungen vorgenommen werden. Das wurde beim Bericht von Schriftführer Karl Klausmann deutlich.

Insgesamt fanden im vergangenen Jahr 33 Proben und Auftritte statt, die Proben wurden im zweiwöchigen Rhythmus abgehalten. Seit Anfang des Jahres wird zudem die Probenbeteiligung dokumentiert. Besonders in Erinnerung geblieben seien das erste Jahreskonzert unter dem neuen Namen sowie der gemeinsame Auftritt mit dem Mühlenbacher Schülerchor. Die Verantwortlichen hoffen, dass der eine oder andere Schüler später den Weg in den Chor findet. Chorleiter Viktor Krauss konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen.

Der Kassenbericht fiel erfreulich aus: Auch wenn der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr nicht den erhofften Gewinn brachte, vermeldete Kassierer Hermann Fix ein solides Plus. Im Rahmen der Versammlung wurden mehrere Mitglieder geehrt und verabschiedet. Hervorgehoben wurden August Schmid und Anton Prinzbach für 25 Jahre sowie Karl Fix für 40 Jahre aktives Engagement.

Die Ehrungen nahm die stellvertretende Vorsitzende Walli Klausmann vor, während Vorsitzender Erich Becherer die Laudationes hielt und den Geehrten für ihren Einsatz dankte. Als Sänger verabschiedet wurde Hermann Klausmann, der bis ins hohe Alter aktiv im Chor mitgewirkt hatte.

Auch aus dem Vorstand gab es Verabschiedungen: August Schmid war 17 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, Wilhelm Klausmann brachte sich 35 Jahre als Beisitzer ein. Augustin Neumaier engagierte sich 39 Jahre im Vorstand, Karl Becherer 27 Jahre. Darüber hinaus war dieser 49 Jahre lang Fahnenträger und führte 32 Jahre lang Regie bei der Theatergruppe.

Nächste Aktion

Als nächste Aktion steht Ende Juli die Altpapiersammlung auf dem Programm. Bereits jetzt bitten die Chorfreunde darum, Zeitungen, Prospekte und Kataloge zu sammeln.