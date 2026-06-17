Chor Mühlenbach: Umbenennung brachte Arbeit mit sich

Die Chorfreunde Mühlenbach blickten bei ihrer Hauptversammlung unter anderem auf das erste Jahr unter neuem Vereinsnamen zurück.
Die Chorfreunde trafen sich am Donnerstag zu ihrer ersten regulären Hauptversammlung seit der Umbenennung des Männergesangverein vor einem Jahr. Vorsitzender Erich Becherer freute sich, dass sich nahezu alle Aktiven Zeit genommen hatten, ins Clubheim „Zum Bachwirt“ zu kommen. Zudem begrüßte er den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Becherer. 2025 brachte für den neuen Vorstand viel Arbeit mit sich, denn im Zuge der Umbenennung mussten zahlreiche Anpassungen vorgenommen werden. Das wurde beim Bericht von Schriftführer Karl Klausmann deutlich.