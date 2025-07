Chor in Ötlingen: Offene Probe bei „Route 66“

1 Der Chor präsentiert sich nochmals öffentlich. Foto: zVg Der Chor verabschiedet sich in die Sommerpause und lädt zum Zuhören und Mitsingen ein.







Link kopiert



Der Ötlinger Chor „Route 66“ wird sich am Donnerstag, 24. Juli, mit einer öffentlichen Probe bei der Ötlinger Kirche in die ferienbedingte Sommerpause verabschieden. Zur gewohnten Singstunde zwischen 19.30 und 21.30 Uhr treffen sich die Sängerinnen und Sänger, die Hits aus den Genres Rock, Pop, Folk und Blues von den 1960er-Jahren bis heute mögen, zu einer Freiluft-Probe in Ötlingen auf der Kirchen-Terrasse mit der wunderschönen Aussicht. Bei trockenem Wetter sind alle Ötlinger und Musikbegeisterte aus dem Umland dazu eingeladen, sich eventuell eine Sitzgelegenheit mitzubringen und dort mit dabei zu sein. Bei schlechtem Wetter weicht der Chor in die Ötlinger Kirche aus. Zum Repertoire der Gesangsformation in Kammerchor-Größe gehören unter anderem der namengebende Song „Route 66“ (Bobby Troup/Version Manhattan Transfer) oder das meistgecoverte Lied der Welt „Hallelujah“ (Leonard Cohen).