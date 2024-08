1 Große und kleine Löwen sind beim Ferienprogramm mit Begeisterung dabei. Foto: Skok

Das Ferienprogramm in Dietingen wurde mit einer Aufführung gekrönt.









Das Ferienprogramm, dass an der Grundschule in Dietingen in der ersten Ferienwoche stattgefunden hat, wurde durch drei Vereine aus Böhringen (B-LEBT - Wir in Böhringen, Gesangsverein „Frohsinn“ und dem Musikverein „Harmonie“) tatkräftig unterstützt.