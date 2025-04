Wenn der neue Leiter dieses Lob ausspricht, können die Sängerinnen und Sänger des Brigachtaler Chors sehr stolz darauf sein, denn Kazuma Abe, ist Baritonsänger und studiert derzeit Musikwissenschaft an der staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen.

Parallel dazu ist er als Chorleiter an der evangelischen Kirche in Leidringen tätig, spielt Klavier und Gitarre. Simone Wohlgemuth, Vorsitzende des Gesangvereins, ist sehr glücklich, dass Abe den Chor nach dem plötzlichen Tod der langjährigen Chorleiterin übernommen hat.

Kazuma Abe fährt einmal in der Woche mit dem Zug von Trossingen nach Brigachtal, wo er in Klengen aussteigt und zu Fuß zum Werk- und Vereinsheim kommt, noch ein Glücksfall, dass er diese günstige Zugverbindung hat.

Sänger gesucht

Nach dem Lob für den Chor meint er noch: „Es wäre schön, wenn sich uns noch mehr Herren anschließen würden“. Auf die Frage, wie er zum Gesangverein Harmonie gefunden hat, antwortet er, dass er in der Musikhochschule die Stellenanzeige des Gesangvereins gefunden habe und sich sofort dort bewarb. Kazuma Abe wurde 1955 in Miyaga, Japan, geboren und nahm schon im Alter von vier Jahre Klavierunterricht und das neun Jahre lang. Später habe er Klavier als Nebenfach belegt und lernte noch das Gitarrenspiel als Hobby, in einer Brass Band spielt er den Kontrabass. Von 2017 bis 2019 nahm er privaten Gesangsunterricht bei Toru Kaku. Von 2017 bis 2018 nahm er am Kontaktstudium mit Hauptfach Gesang an der staatlichen Universität für Künste in Tokio teil.

Vielfach ausgezeichnet

Im Mai 2022 erhielt er den Preis „Outstanding performance“ des Basel International Online-Gesangswettbewerbs. 2023 war er Finalist des Kawasaki-Gesangswettbewerbs in Kanagawa, Japan. Dies ist nur ein Auszug seiner vielen Auszeichnungen. Von 2020 bis 2022 studierte er Master Lied an der Musikhochschule in Trossingen, zur Zeit studiert er dort Master Musikwissenschaft. Nach dem Abschluss seines Gesangsstudiums kehrte er einmal nach Japan zurück und arbeitete dort neben seiner Konzerttätigkeit als Musiklehrer an zwei Schulen und auch als Deutschlehrer. Im Juni 2024 zog es ihn wieder nach Deutschland, wo er seit Oktober als Chorleiter an der evangelischen Kirche in Leidringen tätig ist.

Aktuell im Masterstudium

„In Japan war ich ein Jahr und zehn Monate als Sänger beschäftigt, unterrichtete Deutsch an der Sprachschule und Musik an einer anderen Schule,“ erzählt er. In seinem jetzigen Seminar habe er Lieder von Schubert thematisiert und bereite sein Referat vor, dann habe er vier Wochen Semesterferien.

Auf die Frage, wie und wo er die Semesterferien verbringe, antwortet er: „Ich fliege wieder nach Japan und werde meine Ferien mit meiner Familie verbringen“. Der Flug sei sehr lang, vor allem mit Zwischenstopp, nickt er mit dem Kopf. Es gebe auch Direktflüge, aber die seien erheblich teurer, fährt er fort.