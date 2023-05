Ein nicht korrekt angeschlossener Schlauch war die Ursache des Chlorunfalls beim Schramberger Freibad in Tennenbronn am Montag. Die Baderöffnung am Samstag, 27. Mai, ist nicht gefährdet.

Der Unfall mit dem Gas habe sich glücklicherweise als glimpflicher herausgestellt, als zunächst befürchtet, berichtet Schrambergs Stadtbrandmeister Claus Dierberger auf Nachfrage unserer Redaktion. So hätte die Gefahr bestanden, dass das giftige Gas in größere Mengen in die zwei Untergeschosse des Technikgebäudes strömen könnte. Dies war aber laut Dierberger glücklicherweise nicht eingetreten.

Chlorgas ist giftig beim Einatmen. Es wirkt sehr stark reizend auf die Atemwege, aber auch auf Augen, Haut und die Verdauungswege. Lungenschäden. heißt es laut Chemie.de. Glücklicherweise sei die gemessene Konzentration an Chlorgas gering gewesen, beruhigt Dierberger im Nachhinein.

Schulung verstärken

Den Unfall, ein nicht richtig angeschlossener Schlauch, nimmt das Bäderteam laut Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zum Anlass, noch mehr Wert auf Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter zu legen. Mit der Feuerwehr sei zudem vereinbart, dass es in den nächsten Wochen eine gemeinsame Begehung geben soll, um für potenzielle zukünftige Einsätze noch schneller und besser gerüstet zu sein.

Mit dem Bus ins Bad

Mit der anstehenden Eröffnung des Bads wird es auch eine bessere Anbindung des ÖPNV zum Freibad geben, besonders am Wochenenden und in den Schulferien.

Die Linie 55 wird an Schultagen zusätzlich ab 14 Uhr vom Busbahnhof zum Freibad im Stadtteil Tennenbronn fahren. An den Wochenenden und Feiertagen werden auf der Linie 56 zwei zusätzliche Hin- und Rückfahrten ab der Haltestelle „Rose“ eingerichtet. Los geht es jeweils um 10.26 und 12.26 Uhr. Die Rückfahrten des Ab-ins-Bad-Busses starten um 15.45 und 16.45 Uhr am Freibad, es gibt einen Anschluss nach Waldmössingen.

In den Schulferien fährt an den Wochentagen zudem die Linie 56 ab der Haltstelle Sulgen um 13 Uhr zum Freibad und um 18.30 Uhr wieder zurück