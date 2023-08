1 Am Lindenplatz in Calmbach gab es immer wieder Bohrungen. Dabei wurden Chlorkohlenwasserstoffe gefunden. Foto: Wolfgang Krokauer

Bereits 2006 wurden bei einer privaten Bohrung für eine Erdwärmesonde in der Flößerstraße in Calmbach Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) gefunden. Sie stehen im Verdacht krebserregend zu sein. Seitdem gab es immer wieder Bohrungen, in denen das Gift nachgewiesen wurde. Wie gehen die Behörden jetzt weiter vor?









Das Thema hat eine lange Vorgeschichte: Bei einer privaten Bohrung für eine Erdwärmesonde im Jahre 2006 wurden in der Flößerstraße in Calmbach in 15 Meter Tiefe Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) gefunden. Bei weiteren Bohrungen am Lindenplatz wurden ebenfalls Spuren von CKW gefunden, die über dem Prüfwert lagen, wie das Landratsamt Calw mitteilte. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass sich die CKW genauso zusammensetzten wie diejenigen in der Flößerstraße. Unter anderem wurde 2018 am Lindenplatz CKW gefunden.