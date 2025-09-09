Chip-Branche: ASML investiert Milliarden in Europas KI-Hoffnung Mistral

1 Der Chiphersteller ASML beteiligt sich an Europas KI-Hoffnung Mistral aus Frankreich Foto: Peter Dejong/AP/dpa Der niederländische Chipkonzern ASML setzt auf die französische KI-Hoffnung Mistral: Was steckt hinter dem 1,3-Milliarden-Euro-Deal?







Amsterdam - Die europäische KI-Hoffnung Mistral hat mit dem niederländischen Chipausrüster ASML einen Großaktionär aus der Techbranche gefunden. ASML investiert eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro und hält damit rund elf Prozent an dem französischen Start-up. Die Mistral-Bewertung steigt damit auf knapp zwölf Milliarden Euro.