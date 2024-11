Hechinger Festival in italienischer Zeitung

1 Die Mailänder Zeitung „Corriere della Sera“ hat über den Junginger Klarinettisten Raphael Schenkel und auch über sein Hechinger Klanglabor-Projekt berichtet. Foto: Raphael Schenkel

Über den Junginger Klarinettist Raphael Schenkel und sein Hechinger Musikfestival wird im italienischen „Corriere della sera“ berichtet.









Das ist schon bemerkenswert, denn von ihrer Bedeutung her entspricht die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ in etwa der „Süddeutschen Zeitung“ in Deutschland. Es ging allerdings auch nicht direkt um das Hechinger Festival sondern um Raphael Schenkel, Klarinettist mit Junginger Wurzeln, der dieses Festival veranstaltet.