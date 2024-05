1 Nach tagelangen heftigen Regenfällen stürzte die Fahrbahn einer Autobahn in der Provinz Guangdong ein (Archivbild). Foto: Johannes Neudecker/dpa

Seit Tagen gibt es in der Region teils heftige Regenfälle. Nun ist es in Südchina zu einem schweren Unfall mit Todesopfern gekommen.









Peking - Bei dem Einsturz einer Fahrbahn auf einer Autobahn in der Provinz Guangdong in Südchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, wurden nach dem Einsturz am frühen Mittwochmorgen zudem 30 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.