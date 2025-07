Hunde-Mama mit ihren Welpen in Oberndorf ausgesetzt

1 Sechs Chihuahuas wurden am Montag in einem Karton am Straßenrand in Oberndorf gefunden. (Symbolfoto) Foto: Barbara Munker/dpa Ein Unbekannter hat eine Chihuahua-Mutter mit ihren Welpen in einem Karton in Oberndorf ausgesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.







An der Hauptstraße in Oberndorf hat ein Passant am Montag, gegen 22 Uhr einen Karton voller Hunde entdeckt.