CHI in Donaueschingen: Reitturnier unerwartet auf 2026 verschoben

In diesem Jahr gibt es kein großes Reitturnier in Donaueschingen. Das CHI wird mangels Klasse des bisher gemeldeten Starterfeldes abgesagt. Es soll im kommenden Jahr wieder stattfinden.
Das CHI Donaueschingen fällt in diesem September aus und wird auf das kommende Jahr verschoben. Das traditionsreiche Reitturnier war ursprünglich vom 18. bis 21. September geplant. „Die langfristige Weiterentwicklung des Turniers auf dem hohen Standard unserer Premiere 2024 steht für uns an erster Stelle“, sagte Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Schafhof Connects, in einer Mitteilung.