CHI-Absage Donaueschingen: Olympiasieger, Ex-Turnierchef, Nachbar und ein Urgestein im Klartext

Deutschlandweit sorgt der sportliche Super-Gau im Schlosspark in der Reitsport-Szene für Schlagzeilen. Nicht nur Michael Jung hofft auf eine Fortsetzung in 2026.
Der große Knall: An diesem Mittwoch sagte Turnier-Veranstalter Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Schafhof Connects, das große CHI-Traditionsturnier im Donaueschinger Schlosspark (Vom 18. bis 21. September geplant) aus immer noch nicht nachvollziehbaren Gründen ab. Die Folge: Deutschlandweit wird nun in der Reiterszene diese ungewöhnlich kurzfristige Entscheidung heftig diskutiert. Auch in der der oberen Chefetage der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) schlug die Entscheidung wie eine Bombe ein.