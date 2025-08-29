CHI-Absage Donaueschingen: Olympiasieger, Ex-Turnierchef, Nachbar und ein Urgestein im Klartext

Deutschlandweit sorgt der sportliche Super-Gau im Schlosspark in der Reitsport-Szene für Schlagzeilen. Nicht nur Michael Jung hofft auf eine Fortsetzung in 2026.

Der große Knall: An diesem Mittwoch sagte Turnier-Veranstalter Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Schafhof Connects, das große CHI-Traditionsturnier im Donaueschinger Schlosspark (Vom 18. bis 21. September geplant) aus immer noch nicht nachvollziehbaren Gründen ab. Die Folge: Deutschlandweit wird nun in der Reiterszene diese ungewöhnlich kurzfristige Entscheidung heftig diskutiert. Auch in der der oberen Chefetage der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) schlug die Entscheidung wie eine Bombe ein.

Arbeit für die Anwälte? Die Sorgen wachsen, ob die Reitsport-Fans in Zukunft überhaupt noch einmal so ein attraktives Event im Donaueschinger Schlosspark erleben können. Ein Insider der Reitturnier-Branche, der seinen Namen nicht öffentlich genannt haben möchte, erklärt: „Wenn dir so etwas als Veranstalter passiert, hast du in diesem Geschäft imagemäßig fast schon verloren.“

Zwei Tage nach der Absage rücken nun Themen wie „mögliche Schadensersatzforderungen an den Veranstalter“ im Umfeld des Turnieres immer mehr in den Mittelpunkt. Diese sollen – bei einer ersten Hochrechnung – insgesamt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich gegenüber der Schafhof Connects liegen. Aktuell waren viele organisatorische Dinge im Schlosspark (Catering, Technik, Zeltaufbau) schon auf den Weg gebracht. Offenbar behält sich die Stadt Donaueschingen – nach Informationen unserer Zeitung – rechtliche Schritte vor.

Unsere Empfehlung für Sie Trainerbeben in Göppingen Ex-Villinger Mario Klotz muss trotz Siegen schon wieder gehen Der Oberligist sieht eine Weiterentwicklung mit seinem bisherigen Trainer nicht als möglich an. Unter anderem gibt unterschiedliche Auffassungen.

Der Olympiasieger ist nicht der einzige Reiter, der ebenfalls von der Absage völlig überrascht wurde. Er erhielt die Meldung Mitte der Woche über den internen Reitsport-Ticker: „Wir hatten zwar in diesem Jahr nicht für Donaueschingen gemeldet, weil zeitlich die Vielseitigkeits-EM in England stattfindet, aber wir bedauern diese Entscheidung für die Region sehr und hoffen, dass dieses großartige Turnier in Zukunft fortgesetzt wird. Wir kommen immer sehr gerne nach Donaueschingen.“

Kaspar Funke

In Sachen „Zukunft“ zeigt sich der langjährige, frühere Turnierchef Kaspar Funke (Escon Marketing) hingegen nicht so zuversichtlich: „Wenn so etwas passiert, wird es schwierig, auf dem bisherigen Niveau dann etwa im nächsten Jahr weiterzumachen. Für Donaueschingen ist der Ist-Stand momentan bitter.“

In der Gerüchteküche der deutschen Reitsportszene gäbe es aktuell verschiedene Hintergründe für die Absage. Obwohl sich die Reitturnier GmbH sowie die Stadt Donaueschingen und der 68-Jährige in 2023 nach vielen erfolgreichen Jahren trennten, läuft aufgrund der Turnierabsage vor zwei Jahren immer noch ein zäher Rechtsstreit zwischen beiden Parteien.

Unsere Empfehlung für Sie CHI-Absage hallt nach Herber Schlag fürs Gastgewerbe Nach der Absage des Donaueschinger Reitturniers schwappt eine Stornierungswelle auf Beherbergungsbetriebe zu. Diese Löcher sind überaus schwer zu stopfen.

Andreas Krieg

Der erfolgreiche Reiter und Reitlehrer aus Nordstetten und sein Sohn Niklas hatten für das diesjährige Turnier gemeldet. Auch Schüler der Reitschule von Andreas Krieg wollten beim Event im Schlosspark dabei sein. Den Doppelstädter und das CHI in Donaueschingen verbindet seit Jahren viel. Aber Andreas Krieg möchte sich nicht zu der überraschenden Absage weiter äußern.

Christian Frese

Der Turnierchef des sehr erfolgreichen „Fest der Pferde“ auf den benachbarten Immenhöfen zeigt sich ebenfalls sehr überrascht: „Diese Nachricht kam wirklich aus heiterem Himmel. Wir haben zuvor nichts in dieser Richtung gehört.“

Christian Frese sagt weiter: „Für den Reitsport in der Region ist das ein herber Schlag. Unser Turnier und Donaueschingen standen nie in irgendeiner Konkurrenz. Wir spielen in zwei verschiedenen Ligen. Jedes Turnier hat seinen eigenen Charakter. Ich bin als Zuschauer immer sehr gerne seit meiner Jugendzeit in Donaueschingen gewesen.“

Was seiner Ansicht aber in der Organisation des CHI vor allem besser werden muss? „Vielleicht sollte es wieder ein Turnierchef sein, der hier aus der Region kommt und sehr viel Herzblut mitbringt. Es ist aber zum jetzigen Zeitpunkt alles zu sehr spekulativ, um zu sagen, wie es mit dem Turnier in Donaueschingen weitergeht.“

Max Hirt unterstützt mit den Brigachtäler Sportschützen schon seit vielen Jahren das Traditionsturnier im Schlosspark. Foto: Michael Kienzler

Max Hirt

80 Helfer hatte die Sportschützenvereinigung Brigachtal als langjähriger Partner des CHI (Catering und Ticket) wieder eingeplant. Besonders für die Luftgewehr-Bundesligaschützen sind die Einnahmen wichtig für den Saisonetat. Ehrenoberschützenmeister Max Hirt hat die Absage für sein Team auch erst Mitte der Woche erhalten. An diesem Montag wird der Vorstand darüber beraten, wie die fehlenden Gelder nun zu kompensieren sind. Max Hirt (89) denkt weiter positiv: „Unsere ersten Erfahrungen im Vorjahr mit dem neuen Turnierveranstalter waren gut. Ich bin überzeugt davon, dass es im nächsten Jahr weitergeht.“