"Chemsex" Zollernalbkreis ist Szene-Schwerpunkt

Zollernalbkreis/Tübingen - Eine neue Ambulanz an der Universitätsklinik Tübingen will Beratung zum Thema "Chemsex" bieten und bei der Entwöhnung helfen. Neben Metropolen wie Berlin liegen laut Uniklinik auch in Baden-Württemberg Szene-Schwerpunkte, vor allem in den Regionen Reutlingen, Stuttgart, Konstanz und im Zollernalbkreis.