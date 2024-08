Chemnitz: Unfälle mit 25 Fahrzeugen auf A4 – zwei Schwerverletzte

Auf der A4 passieren am Nachmittag kurz hintereinander mehrere Unfälle, in die mehr als 20 Fahrzeuge verwickelt sind. Das Wetter soll eine Rolle gespielt haben.

Auf der A4 Dresden-Erfurt bei Chemnitz hat es kurz hintereinander neun Unfälle mit rund 25 beteiligten Fahrzeugen gegeben - mutmaßlich wegen eines kurzen Unwetters. Bislang seien fünf Verletzte festgestellt worden, darunter zwei Schwerverletzte, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden teils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfälle passierten am Nachmittag im Bereich vor der Anschlussstelle Berbersdorf, alle in Richtung Chemnitz. Zum Unfallzeitpunkt soll es dort ein kurzes Unwetter gegeben haben, so die Polizei. Auch in Fahrtrichtung Dresden gab es zur gleichen Zeit ein Unfall. Verletzt wurde dabei nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Bergung noch bis in die Abendstunden

Die Autobahn ist in Richtung Chemnitz seit etwa 15 Uhr voll gesperrt. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die anschließende Reinigung der Fahrbahn werden noch bis in die Abendstunden dauern, wie es hieß. Derzeit werde der Verkehr am Autobahndreieck Nossen in Richtung A14 abgeleitet.