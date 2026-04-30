Hoher Kostendruck, Stellenabbau, veränderte Märkte: Manager Markus Kamieth treibt die Veränderungen bei BASF voran.
Mannheim/Ludwigshafen - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF investiert Milliardensummen in den Erhalt und die Entwicklung seines schwächelnden Stammwerks Ludwigshafen. Der größte Standort des Dax-Konzerns sei die Wiege von BASF und zentral für die Zukunft des Konzerns, sagte Vorstandschef Markus Kamieth auf der Hauptversammlung in Mannheim. "Deshalb ist es so wichtig, dass uns die Veränderung hier gelingt."