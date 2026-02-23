Chemie-Industrie am Hochrhein: CDU-Abordnung besucht Evonik in Rheinfelden

Die Firma Evonik hatte Besuch von der CDU. Thema waren unter anderem die aktuellen energiepolitischen Herausforderungen, denen das Unternehmen sich gegenübersieht.
Im Vorfeld der Landtagswahlen empfing Evonik-Standortleiter Jörg Falkenberg die scheidende Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Simon Herzog, den aktuellen CDU-Landtagskandidaten für den Wahlkreis Waldshut, zu dem die Stadt Rheinfelden gehört. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die energiepolitischen Herausforderungen des Evonik-Standorts Rheinfelden und deren Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Evonik.