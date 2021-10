1 Heiko Wehrle (rechts) wird am 21. Dezember als neuer Bürgermeister von Vöhrenbach vereidigt. Sein Vorgänger Robert Strumberger (links) wird am 14. Dezember feierlich verabschiedet. Foto: Heimpel

Für Vöhrenbachs Bürgermeister Robert Strumberger endet am 16. Dezember offiziell seine Dienstzeit. Am 14. Dezember wird es einen Festakt für den scheidenden Rathauschef geben.















Vöhrenbach - Die Termine rund um die Übergabe des Amtes als Bürgermeister von Robert Strumberger an Heiko Wehrle wurden jetzt in Vöhrenbach festgelegt. Die Amtszeit von Bürgermeister Robert Strumberger endet offiziell am 16. Dezember. In den Tagen danach kann dann die offizielle Amtseinführung und Vereidigung des neuen Bürgermeisters stattfinden. Die Stadtverwaltung hat nun bekannt gegeben, dass die Verabschiedung von Bürgermeister Robert Strumberger am Dienstag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr im Rahmen eines öffentlichen Festaktes in der Festhalle stattfinden soll.

Einen Tag danach am 15. Dezember und damit einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit leitet Bürgermeister Strumberger noch einmal eine Gemeinderatssitzung, die zweite Sitzung im Dezember zum Thema Haushalt 2022. In der Woche darauf, am Dienstag, 21. Dezember, findet dann im Rahmen einer außergewöhnlichen Gemeinderatssitzung die offizielle Amtseinführung und Vereidigung von Heiko Wehrle als Bürgermeister von Vöhrenbach für die kommenden acht Jahre statt. Diese Gemeinderatssitzung als Amtseinführung ist ebenfalls öffentlich und beginnt um 18.30 Uhr in der Festhalle. Nähere Details zur Verabschiedung und zur Amtseinführung werden von der Stadtverwaltung noch bekanntgegeben. Nicht zuletzt müssen dann jeweils die aktuell gültigen Vorgaben zum Infektionsschutz beachtet werden, beispielsweise mit einer möglicherweise begrenzten Zahl an Gästen.