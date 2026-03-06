Chefin nennt Zahlen: In Lahr nimmt die Gewalt gegen Polizisten zu

Im Vorjahr sind bei mehreren Deliktarten in Lahr die Fallzahlen gesunken. Das gilt aber nicht bei den Übergriffen gegen Polizeibeamte.
Die Übergriffe auf Polizeikräfte in Lahr sind auf einen Höchststand gestiegen: Im Vorjahr wurden Polizisten 61 Mal angegangen, mehr als doppelt so häufig wie 2024, als 29 Angriffe auf Einsatzkräfte registriert wurden. Diese Entwicklung überschattet die gesamte Lahrer Kriminalitätsstatistik 2025, die Susanne Steudten und Johannes Maier vorstellten. Denn die meisten anderen Zahlen, die die Revierleiterin und ihr Stellvertreter präsentierten, weisen eine positive Tendenz auf.