Chefarzt gegen Kirche: Arzt klagt gegen Abtreibungsverbot an katholischer Klinik

Ein katholischer Klinikträger im westfälischen Lippstadt verbietet einem langjährigen Chefarzt Schwangerschaftsabbrüche. Der Mediziner klagt und macht vor der Verhandlung mit Demo und Petition mobil.
Lippstadt - Das Arbeitsgericht Hamm verhandelt am Freitag über die Klage eines Chefarztes gegen ein Abtreibungsverbot seines katholischen Krankenhaus-Trägers. Der Gynäkologe hatte lange Jahre am Evangelischen Krankenhaus Lippstadt in Einzelfällen medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Das wurde ihm nun nach einer Klinikfusion per Dienstanweisung vom neuen katholischen Träger untersagt - auch etwa bei schweren Fehlbildungen des Fötus. Das Verbot gilt ebenfalls für die Tätigkeit des Gynäkologen in seiner Bielefelder Privatpraxis.