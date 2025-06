Chefärztin von Bodensee-Klinik „Fasten ist ein Powertool – auch in den Wechseljahren“ Bettina Hartmann 03.06.2025 - 00:00 Uhr 1 Fasten kann bei Symptomen wie Hitzewallungen und Schlafstörungen helfen, sagt Verena Buchinger-Kähler. Foto: KI/Midjourney/Montage: Pichlmaier Jede fünfte Frau in Deutschland ist in den Wechseljahren. Für viele ist die Zeit mit Beschwerden verbunden. Wie Fasten helfen kann, erklärt die Chefärztin der Buchinger-Wilhelmi-Klinik.







Fasten in den Wechseljahren – ist das zu empfehlen? Nach Ansicht von Experten kann der temporäre Verzicht auf feste Nahrung viele Symptome bei der hormonellen Umstellung linden. Nach Ansicht von Verena Buchinger-Kähler (39), Fastenexpertin und Chefärztin an der berühmten Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen am Bodensee, ist das Fasten sogar ein Powertool, das körperlich wie mental hilft.