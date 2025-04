Chef von rund 500 Mitgliedern: Georg Schinke ist offiziell neuer Kommandant der Lahrer Feuerwehr

Die Freude war OB Markus Ibert sichtlich anzumerken: Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag verkündete er, dass Georg Schinke zum neuen Kommandanten gewählt wurde. Mit dem einstimmigen Votum steht ein tiefgreifender Veränderungsprozess in der Lahrer Feuerwehr vor dem Abschluss.

Rückblick: Nach dem Brand im April 2023, in dessen Folge der frühere Lahrer Bürgermeister Joachim Heil und seine Ehefrau ums Leben kamen, brodelte es innerhalb der Lahrer Feuerwehr. Kameraden übten teils harsche Kritik am Kommando, dabei ging es unter anderem um die Ausrückordnung. Um die Risse zu kitten, engagierte die Stadt einen Mediator. Mitte vergangenen Jahres kündigte der damalige Kommandant Thomas Happersberger an, sein Amt zunächst ruhen zu lassen. Ende des Jahres wurde er vom Gemeinderat offiziell entpflichtet. Schinke war bereits im Juli als kommissarischer Kommandant eingesprungen.

Insgesamt vier Bewerber für den Posten

Nach dem Rückzug Happersbergers schrieb die Stadt die Stelle des Kommandanten öffentlich aus. Wie OB Markus Ibert im Nachgang der Gemeinderatssitzung erklärte, war Schinke einer von vier Bewerbern, von denen die Stadt zwei zum Vorstellungsgespräch eingeladen habe. Schinkes Konkurrent habe jedoch einen Rückzieher gemacht, so Ibert. So stimmte der Gemeinderat am Montag einstimmig für den 33-jährigen Lahrer als neuen Kommandanten.

„Das klare Votum“, so Ibert in einer Pressemitteilung der Stadt, „bestätigt die hervorragende Arbeit, die Georg Schinke in den vergangenen Monaten als kommissarische Spitze des Führungsteams unserer Feuerwehr geleistet hat, und das hohe Vertrauen in seine Fähigkeiten“. Schinke überzeuge gleichermaßen mit Fachwissen, Engagement und Führungskompetenz und bringe alle Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit seinen Stellvertretern die hohe Leistungsfähigkeit der Lahrer Feuerwehr auch in Zukunft sicherzustellen.

Die Feuerwehr Lahr verfügt aktuell über rund 500 haupt- und ehrenamtliche Mitglieder, davon knapp 300 im Einsatzdienst, so die Stadt. Als kommissarischer Leiter habe sich Schinke insbesondere für die strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr engagiert. Er habe die Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplans ebenso koordiniert wie die Anpassung der Alarm- und Ausrückordnung und den Dialog- und Veränderungsprozess, den die Wehr im vergangenen Jahr angestoßen hat. Der Feuerwehrbedarfsplan wird aktuell in den Ortschaftsräten und Gremien des Gemeinderats behandelt. Als letzter Baustein des Dialog- und Veränderungsprozesses will die Feuerwehr unter breiter Beteiligung ihrer Mitglieder ein Leitbild erarbeiten.

Georg Schinke, seit seinem Eintritt in die Jugendfeuerwehr im Jahr 2022 Mitglied der Lahrer Feuerwehr, ist ausgebildeter Industriemechatroniker und hat an der Hochschule Offenburg das Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik absolviert, stellt ihn die Stadt vor. Im Jahr 2017 startete er bei der Stadt München die Laufbahnausbildung in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, die er zwei Jahre später abschloss. Nach einer Station im Fernmeldebetriebsdienst der Münchner Berufsfeuerwehr wechselte er 2019 als stellvertretender Leiter der Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz zur Stadt Lahr.

Die Abteilungskommandanten und ihre Stellvertreter

Kippenheimweiler:

Kevin Beier (Kommandant), Fabian Gänshirt , Marcus Preschle (Stellvertreter).

Lahr:

Andreas Hoppe (Kommandant), Peter Brender, Arved Wadle (Stellvertreter).

West:

Manuel Erfurt (Kommandant), Christian Noll (Stellvertreter)

Mietersheim:

Patrick Schmidt (Kommandant), Claudius Ebert, Lukas Jenne (Stellvertreter).

Kuhbach:

Christoph Schmider (Kommandant), Torsten Fehrenbach (Stellvertreter)

Reichenbach:

Marcel Wellmann (Kommandant), Michael Ohnemus (Stellvertreter)

Sulz:

Philipp Trahasch (Kommandant), Sven Assion, Fabian Eichhorn (Stellvertreter)