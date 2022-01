1 Matthias Flohr (links) im Gespräch mit seinem Noch-Chef Jens Bürkle. Foto: Kara

Matthias Flohr, Co-Trainer bei Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten, wird den Club nach der Saison verlassen und Chefcoach beim Zweitligisten TSV Dormagen.















Link kopiert

"Es ist schade, dass Matti uns am Ende der Saison verlässt", bestätigte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel den Wechsel des 39-jährigen Aacheners zum TSV Bayer Dormagen Handball. Auf der anderen Seite sei man aber auch stolz darauf, dass die "Gallier" nicht nur talentierte Spieler ausbilden können. Jetzt würde es auch ein Trainer-Neuling in der 2. Liga auf einen Chef-Posten schaffen. "Wir hatten mit Matti immer einen offenen Dialog und wussten, dass er mit seiner Familie zurück in seine Heimat gehen wird, wenn ihm ein passender Job angeboten wird. Wir wünschen ihm den maximalen Erfolg und stets ein glückliches Händchen", so Strobel.

Flohr kam 2016 als Spieler zu den "Galliern" und ist seit 2019 Co-Trainer von Jens Bürkle

Flohr war nach einer langen Zeit beim HSV Hamburg und dessen Insolvenz über den dänischen Erstligisten Skjern Handbold im Sommer 2016 als Spieler zum HBW gewechselt. Seine aktive Karriere beendete er nach der Saison 2018/19 und ist seither Co-Trainer von Jens Bürkle. "Jens hat mich stark gefördert und mir somit auch die Entscheidung für ein Traineramt leichter gemacht", sagt Flohr. Im Juli wird er in Dormagen – er hat beim Tabellenvorletzter einen für die 2. und 3. Liga bis 2024 gültigen Vertrag unterzeichnet – Nachfolger von Peer Pütz.