Chef der Stadtwerke VS über wichtige Baustellen: Darum wird am Benediktinerring gebaut

In den beiden Stadtbezirken gibt es derzeit viele Baustellen und dadurch auch viele Umleitungen, so ab diesem Montag am Benediktinerring in Villingen. SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen erklärt die Hintergründe und verweist auf die Wichtigkeit der verschiedenen Maßnahmen.

Derzeit werden die Autofahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer auf eine harte Probe gestellt. Vielerorts in Villingen und Schwenningen ist viel Geduld im Straßenverkehr gefragt. Es gibt derzeit viele Baustellen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen im gesamten Stadtgebiet.

Kann Gregor Gülpen den Unmut an der ein oder anderen Stelle nachvollziehen?

„Ich kann das absolut nachvollziehen, denn ich komme zum Teil nur über Umwege und die ausgeschilderten Umleitungen in mein Büro in der Pforzheimer Straße. Dennoch möchten wir hier als SVS um Verständnis werben, jährlich investieren wir einen Millionenbetrag nicht nur in die bestehende Infrastruktur, vielmehr entsteht gerade in Villingen und Schwenningen ein komplett neues Netz mit unserer SVS-Wärme. Eine absolut lohnenswerte Investition in die Gegenwart, vor allen Dingen ist dies eine absolut wichtige Investition in unsere Zukunft, um viele Menschen in Villingen-Schwenningen künftig mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen.“

Nadelöhr in Villingen

Ab dieser Woche wird ein echtes Nadelöhr im Stadtgebiet Villingen betroffen sein: der Benediktinerring. Warum ist diese Baumaßnahme nach Ansicht des SVS-Geschäftsführers so wichtig? „In beiden Stadtbezirken gibt es mehrere Abschnitte unseres Wärmenetzes. In den vergangenen Jahren haben wir Teilstücke immer wieder ausgebaut und erweitert. Nun sind wir in der glücklichen Lage diese Teilstücke mehr und mehr miteinander zu verbinden und so zu einem Großen und Ganzen zusammenzufügen. In diesem Zuge haben wir 2024 auch das bestehende BHKW am Romäusring erweitert.“

Umleitung ausgeschildert

Und wie lange wird der Benediktinerring gesperrt sein? Gülpen: „Die Arbeiten beginnen am Montag, 23. September, und dauern voraussichtlich bis 30. Oktober an. Die Umleitungen für PKWs sind ausgeschildert in Richtung Modepark Röther und der Volksbank eG. Auch für LKWs wurde eine Umleitung über die Mönchweiler- und Goldenbühlstraße eingerichtet. Auf unserer SVS-Seite können Sie die Umleitung grafisch noch mal sehen und alle Informationen noch einmal in Ruhe nachlesen. Außerdem wurden über 200 Briefe an die Anwohner persönlich verteilt.“

Weitere Baustellen

Müssen sich die Bürgerinnen und Bürger weiterhin auf Baustellen im Stadtgebiet einstellen? „Das wird sicherlich der Fall sein- und an dieser Stelle möchte ich mich auch für die Geduld und das Verständnis von vielen Menschen in Villingen-Schwenningen ausdrücklich bedanken. Wir haben uns vor einigen Jahren auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht, als wir unseren Weg zur Grünen Null vorgestellt haben. Wir sind nun mitten in der Umsetzung, um Stück für Stück die Wärme- und Energiewende voranzutreiben. Es ist und bleibt dennoch ein Arbeitsmarathon und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich hart, um die Maßnahmen auch umzusetzen. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei der Stadtverwaltung für Ihre Mithilfe“, erklärt der Geschäftsführer der SVS.