Chef der Baugenossenschaft erklärt: Warum der Wohnungsmarkt in Lahr wohl angespannt bleibt

1 Geschäftsführer Christian Thoma vor dem Neubau in der Ludwig-Frank-Straße: Das Projekt mit 24 Wohnungen hat die Baugenossenschaft Lahr gerade beendet. Weitere sind zurzeit nicht geplant – auch aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen. Foto: Köhler

Die Baugenossenschaft Lahr will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch das wird immer schwieriger, sagt Geschäftsführer Christian Thoma. Auflagen aus der Politik bereiteten den Bauherren Sorge.









Das neueste Projekt der Baugenossenschaft Lahr ist gerade fertig geworden. Die ersten Mieter sind in den Neubau in der Ludwig-Frank-Straße eingezogen, in anderen Einheiten steht noch die Grundreinigung an. Auch im Treppenhaus und an den Stellplätzen sind noch Restarbeiten zu erledigen. 24 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind dort erstanden, rasch waren sie vergeben, sagt Geschäftsführer Christian Thoma im LZ-Gespräch. Kein Wunder, denn der Wohnungsmarkt in Lahr ist – bekanntermaßen – angespannt.