Die Volksbank eG im Kreis Freudenstadt begrüßte dazu rund 600 Kinder und Eltern, um ihnen das Thema Sparen auf eine spannende und anschauliche Weise näherzubringen, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank.

Besonders gespannt warteten die jungen Besucher auf den prominenten Gast Julian Janssen, bekannt aus dem Fernsehen als „Checker Julian“, der als Abenteurer und Moderator laut der Mitteilung für eine besondere Portion Spannung sorgte.

Nach der Begrüßung durch die Volksbank-Mitarbeiter Anna Ilic und Luca Hornberger begann Janssen seinen Vortrag, der wie eine Abenteuerreise durch die Welt der Finanzen gestaltet war. Er nahm die Kinder mit auf eine Entdeckungsreise durch das Thema Sparen, erklärte auf lebhafte Weise, warum es wichtig ist, frühzeitig Geld zur Seite zu legen und wie man damit die eigene Zukunft aktiv gestalten kann. Mit Hilfe einfacher Beispiele wurde das Thema des Sparens lebendig und greifbar, so die Volksbank.

Janssen veranschaulichte außerdem, was hinter den Kulissen einer Bank passiert, und mit Hilfe von Anna Ilic wurde vorgestellt, an welchen Merkmalen man echte von gefälschten Geldscheinen unterscheiden kann.

Dabei gab Jansen auch Einblicke in die Geschichte des Geldes und erklärte, warum Banken für die Gesellschaft so wichtig sind, heißt es in der Mitteilung weiter. Die jungen Zuhörer lauschten gespannt, und es wurden viele Fragen gestellt.

In die Zeit der Dinosaurier

Ein weiterer Höhepunkt war Janssens Bericht über seine jüngste Reise in die USA. Dabei nahm er die Kinder mit in die Zeit der Dinosaurier, erzählte von seiner Suche nach Fossilien, von Knochenfunden, riesigen Dino-Statuen und seinen Erlebnissen in den Weiten der amerikanischen Wüste. Mit eindrucksvollen Bildern und spannenden Anekdoten schaffte er es, die Kinder in eine abenteuerliche Welt zu entführen.

Die Verbindung zwischen dem Abenteuer und dem Thema Sparen gelang dabei laut der Mitteilung spielerisch: Janssen erklärte, dass man für große Träume wie Reisen und Abenteuer sparen muss und dass auch kleine Ersparnisse im Laufe der Zeit eine große Wirkung haben können. Die jungen Gäste seien ihm gebannt auf dieser „Reise“ gefolgt.

Nach dem Vortrag wartete Janssen geduldig auf die Kinder, die sich in langen Reihen für ein Autogramm und ein gemeinsames Foto aufstellten, und nahm sich für jeden Einzelnen Zeit. Für die Kinder war dies ein besonderer Moment, und alle gingen strahlend mit ihrem Autogramm und einem gemeinsamen Selfie nach Hause. Die Veranstaltung wertet die Volksbank als vollen Erfolg, ein Tag im Zeichen des Sparens, der Bildung und des Abenteuers – ein Jubiläum, das im Gedächtnis bleiben werde.