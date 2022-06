Check in Horb & Co

2 Überlingen – eines der attraktiven Reiseziele, das mit dem 9-Euro-Ticket angesteuert werden kann. Foto: Felix Kästle/dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

9-Euro-Ticket und Auftakt der Pfingsferien: Das war mit einigen Startschwierigkeiten verbunden. Wir haben uns in Horb, Freudenstadt und Tübingen umgehört.















Link kopiert

Horb/Freudenstadt/Tübingen - Freitagnachmittag am Bahnhof in Horb. An den Bahnsteigen ist nicht viel los – trotz 9-Euro-Ticket. Doch der Schein trügt etwas. Denn unsere Umfrage zeigt: Das Angebot wird genutzt – ob in Horb, Rottweil oder Villingen. Und in den Zügen wird es manchmal ziemlich voll.