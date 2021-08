Tourist-Info in Rottweil ausgezeichnet

1 Freuen sich über die Zertifizierung der Rottweiler Touristinformation mit der bekannten "i-Marke" (von links): Tourismus-Verantwortliche Ines Maier, Lena Adasch von der Tourist-Information, Oberbürgermeister Ralf Broß sowie Laura Williams und Katja Kiefer, ebenfalls Mitarbeiterinnen der Touristinformation.Foto: Hermann Foto: Schwarzwälder Bote

Darüber sind sie im Rathaus in Rottweil und in der Tourist-Informationglücklich. Die Anlaufstelle für Gäste erhält eine begehrte Plakette.

Rottweil - Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die Tourist-Information Rottweil mit der charakteristischen "i-Marke" ausgezeichnet. Die Marke – ein weißes "i" auf rotem Grund – ist der Mitteilung zufolge ein bundesweites Qualitätszeichen und weist auf eine ausgezeichnete Leistungs- und Angebotsgüte hin.

"Unsere Tourist-Information wurde in diesem Jahr zum ersten Mal geprüft. Dass wir sofort ein so gutes Ergebnis erzielen konnten, zeugt davon, dass wir bereits in den letzten Jahren immer serviceorientiert gearbeitet und uns weiterentwickelt haben. Die i-Marke bestätigt unser Handeln nun", unterstreicht Oberbürgermeister Ralf Broß.

Die Prüfer nahmen zunächst in einer Vorprüfung Mindestkriterien und Anforderungen zur Angebots- und Leistungsqualität der Tourist-Information "mit der Brille des Gastes" unter die Lupe.

Hohe Standads anonym überprüft

Unter anderem wurde die Tourist-Information hinsichtlich ihrer Auffindbarkeit überprüft. Wichtig ist dabei nicht nur die Ausschilderung vor Ort, sondern auch der Online-Auftritt mit den entsprechenden Informationen zu Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten.

Anschließend folgte ein umfassender Qualitätscheck vor Ort. Dieser erfolgt durch anonyme Prüfer. Die Standards seien dabei hoch, so müsse die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet sein.

Ausschließlich Tourist-Informationen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen und umfangreiche touristische Infos sowie zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, erhalten die Auszeichnung. Mit 25 von 27 erreichbaren Punkten überzeugte die Tourist-Information die Prüfer besonders mit der Beratung und dem Service am Counter.

"Wir sind sehr stolz darauf, den Qualitätscheck des DTV erfolgreich bestanden zu haben und dass wir uns nun als geprüfte Tourist-Information präsentieren können", freut sich Lena Adasch von der Tourist-Information. Die Auszeichnung wird für einen Zeitraum von drei Jahren verliehen, danach folgt eine erneute Zertifizierung.