Kamrad über seinen Aufstieg, The Voice und den Schwarzwald

1 Seine Hits werden im Radio rauf und runter gespielt: Sänger Kamrad tritt am Samstag beim Baiersbronn Open Air auf. Foto: Fabian Süggeler for MIGHTKILLYA

Mit Kamrad haben die Macher vom Baiersbronn Open Air einen echten Volltreffer gelandet. Denn die Erfolgskurve geht bei dem deutschen Sänger vor allem in den letzten Monaten steil nach oben – doch das war nicht immer so, wie er im Gespräch verrät.









In den Pop-Radiosendern läuft Kamrad rauf und runter mit seinen Hits („Feel good“, „I believe“ oder „Feel alive“). Der 27-Jährige, der mit vollem Namen Tim Kamrad heißt, reitet auf einer Erfolgswelle. So wird er bald als neues Jurymitglied bei „The Voice of Germany“ zu sehen sein. Als wir mit ihm telefonisch sprachen, war er gerade auf einem Schiff.