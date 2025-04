Charmante Geste des Trainers: Liverpools Meistermacher Arne Slot singt für Jürgen Klopp

Liverpool - Liverpools Meistertrainer Arne Slot hat sich nach dem großen Triumph mit einer charmanten Geste bei seinem Vorgänger Jürgen Klopp bedankt. Auf dem Rasen des Stadions Anfield stimmte der Niederländer ein Lied auf den deutschen Coach an. "Jürgen Klopp – nana nanana", sang Slot zur Melodie des Opus-Gassenhauers "Live Is Life", woraufhin die Fans auf der Tribüne lautstark einstimmten.

Klopp sang vor einem Jahr für Slot

Klopp, inzwischen Global Sports Director bei Red Bull, hatte in seiner Zeit beim FC Liverpool von Oktober 2015 bis Mai 2024 zahlreiche Erfolge gefeiert, darunter 2020 den ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Bei seinem emotionalen Abschied vor rund einem Jahr hatte er die Anhänger gebeten, auch seinen Nachfolger mit der gleichen Leidenschaft zu unterstützen – und sie aufgefordert, gemeinsam "Arne Slot – nana nanana" zu singen.

Lesen Sie auch

Liverpool sicherte sich in Slots erster Saison mit einem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Sonntag die 20. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Der 46-Jährige lobte die Arbeit von Klopp und dessen Co-Trainer Pepijn Lijnders: "Was Jürgen und Pepijn hier hinterlassen haben – die Teamkultur, die Arbeitseinstellung und die Qualität der Mannschaft – war außergewöhnlich", sagte er dem Sender Sky Sports.