Unfall in Bad Rippoldsau Traktor überschlägt sich - 15-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Bad Rippoldsau-Schapbach ist ein Jugendlicher unter einem Weinbergschlepper eingeklemmt worden. Der 15-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.