Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Was passiert momentan mit den mehr als 30 Jahre alten Aktenordnern des Berufsförderungswerkes (BFW) Schömberg über Patienten, die im Oktober in der verfallenen Charlottenhöhe in Schömberg gefunden wurden? Wegen des Datenschutzes dürfen sie nicht einfach geschreddert werden.