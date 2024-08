Charlotte Kretschmann aus Kirchheim/Teck: Ein Besuch bei der ältesten Frau Deutschlands

1 „Schön“ ist ein Wort, das Charlotte Kretschmann häufig benutzt. Dann klingt sie besonders glücklich. Foto: Annette Cardinale Fotografie

Bei Hitlers Machtergreifung war Charlotte Kretschmann 24, jetzt ist sie 114. Ein Besuch bei der ältesten Frau Deutschlands in Kirchheim unter Teck.









Sind meine Haare gut?“, fragt Charlotte Kretschmann und zupft an ihrer Bluse. Sie schiebt die Ärmel nach oben und streicht die Falten am Saum glatt. Die Perlmuttkette, die sich an ihr Schlüsselbein schmiegt, glänzt im selben Ton. Ihr Enkel Jürgen reicht ihr eine Serviette, steht kurz auf und schiebt den Rollstuhl näher in Richtung Tischkante. Ihre Fingernägel sind rot lackiert, an beiden Händen trägt sie goldene Ringe. Sie hebt ihr Glas, nimmt einen Schluck Rotwein und schaut in die Runde: „Gut temperiert, schmeckt gut.“