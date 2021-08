Bundestagswahl FDP-Landeschef Theurer besucht Horber Feuerwehr

Das ist ein Bild mit Symbolcharakter: Drei FDPler schweben über der Feuerwehr Horb in der voll ausgefahrenen Drehleiter. Die Liberalen sind mit gut 13 Prozent gerade im Höhenflug und könnten in der nächsten Bundesregierung mit am Kabinettstisch sitzen.