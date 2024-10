Charitylauf in Albstadt: Spaß, Ehrgeiz und bunter Pulverregen

999 Kinder liefen 10 799 Runden für den guten Zweck: Der Rotary Albstadt Charitylauf war ein voller Erfolg. In 60 Minuten versuchten die Teilnehmer, möglichst viele Runden zu schaffen. Der Erlös kommt krebskranken Kindern und der Tafel zugute.

Der Rotary Albstadt Charitylauf stand auch 2024 wieder voll im Zeichen des guten Zwecks. Jung und Alt liefen in zwei unterschiedlichen Runden, so weit ihre Beine sie trugen, um die Albstädter Tafel und ANNA e.V. aus Tübingen zu unterstützen, eine Organisation, die sich für Familien mit krebskranken Kindern einsetzt.

999 Kinder und Jugendliche aus Albstadt und Umgebung traten an, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Gemeinsam liefen sie 10 799 Runden. Das Prinzip blieb gleich, wenn auch der Rotary Club Albstadt-Zollernalb mit BE SAVE Sicherheit & Service e.K. einen neuen Veranstalter ins Boot geholt hatte: Innerhalb von 60 Minuten versuchten die Kinder, möglichst viele Runden à 560 Meter zu schaffen. Dabei engagierten sie im Vorfeld Sponsoren – Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte –, die pro gelaufener Runde einen vorher festgelegten Betrag spendeten.

Lesen Sie auch

Kinder laufen durch die farbenfrohe „Color-Zone“

Der Lauf startete traditionell mit der Entscheidung, ob die Kinder durch die farbenfrohe „Color-Zone“ laufen wollten, wo sie mit buntem Holy-Pulver beworfen wurden. Die zusätzliche Motivation sorgte für Spaß und Ehrgeiz bei den jungen Läufern. Jeweils pünktlich zum Beginn der Läufe machte der Dauerregen eine Pause.

In der Teamwertung der Schulen lief das Gymnasium Ebingen mit 1119 Runden an die Spitze, gefolgt von der Schillerschule Onstmettingen mit 1076 Runden und der Burgschule Meßstetten mit 676 Runden. Bei den Mädchen waren Isabel Behring – Gymnasium Ebingen, 19 Runden –, Anna Koch – Gymnasium Ebingen, 18 Runden – und Carlotta Ast – Grundschule Malesfelsen, 18 Runden – die fleißigsten Läuferinnen. Bei den Jungen setzte sich Benjamin Schi mit 24 Runden an die Spitze, gefolgt von Maximilian Beck mit 21 Runden und Felix Roscher mit 21 Runden – alle drei vom Gymnasium Ebingen.

Liam Jetter läuft 10,8 Kilometer in der Stunde

In fast allen Kategorien gab es Doppelbesetzungen der vorderen Plätze – und bei den Jungen gleich zwei mal. Platz zwei und drei holten jeweils zwei Jungen. Den dritten Platz teilten sich Josia-Luis Baumann – Pro-Gymnasium Tailfingen – und der fünf Jahre jüngere Schalksburgschüler Liam Jetter. Jetter schaffte es mit seinen zehn Jahren zu 10,8 Kilometern in einer Stunde.

Auch die 179 Jedermann-Läufer, die im Rahmen des Charitylaufs antraten, hatten ihren Anteil am Erfolg. Bei ihnen ging es nicht um die Zahl der Runden – bei ihnen wurde das Startgeld gespendet. Sie absolvierten eine Strecke von 2,5 Kilometern pro Runde und mussten insgesamt drei Runden laufen. Gewertet wurde in Zweier- oder Vierer-Teams. Beim Duo mussten mindestens 20 Jahre Altersunterschied zwischen den Teilnehmern liegen. Gewertet wurde die langsamere Person. Beim Quartett kam der Drittplatzierte in die Wertung.

Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde

Bei den Zweier-Teams schafften es Yuriy und Michael Prokopovich in der Kategorie „Älterer Teilnehmer unter 60“ mit 32:25 Minuten sowie Detlef und Marius Rohm in der Kategorie „Älterer Teilnehmer über 60“ mit 35:34 Minuten auf Platz eins. Bei den Vierer-Teams gemischt errang das Team „albside Running“ die Spitzenposition, gefolgt von „Otto Bitzer GmbH 1“ und „Praxis Sarah M. Green“ aus Rottweil.

Unter www.rotary-albstadt-charitylauf.de finden alle Teilnehmer ihre Ergebnisse sowie eine Urkunde zum Download. Dazu ist in der Ergebnisliste auf den Namen des jeweiligen Teilnehmers zu klicken. Außerdem stellt BE SAVE Sicherheit & Service e.K. auf der Internetseite alle Bilder der Läufe zum kostenlosen Download bereit.