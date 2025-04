Charity-Lauf in Wildberg: Spaziergänger und Marathonläufer laufen gemeinsam gegen Lähmung

1 Laura Beck joggt den Weg entlang – beim Charitylauf wird eine Gruppe laufen. Foto: Jansen

Querschnittslähmung ist bis heute nicht heilbar – Anfang Mai gehen deshalb auch Wildberger wieder an den Start, um beim weltweit stattfindenden „Wings for life World run“ Geld für die Forschung zu sammeln. Dafür muss niemand übermäßig sportlich sein – auch ein gemütlicher Frühlingsspaziergang kann ins Ziel führen. Wir haben uns den Lauf und die Strecke schon vorab angeschaut.









Link kopiert



Laufen für die, die es nicht können, ist das Motto des weltweit stattfindenden Charitylaufs Wings for life World run. Der startet wieder am Sonntag, 4. Mai, Startschuss ist um 13 Uhr. Schon im vergangenen Jahr hatte Laura Beck diese Aktion nach Wildberg gebracht – und geht in diesem Jahr in die zweite Runde.