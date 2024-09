Charity-Konzert in Jungingen: Das erwartet die Besucher von „Rock für die 14“

Einmal im Jahr lassen die harten Beats von Baden-Württembergs Rock-Bands die Erde in der Gemeinde Jungingen beben: Am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, findet das Charity-Konzert „Rock für die 14“ statt. Ab Freitag, 19.30 Uhr, erwartet die Fans mitreißende Musik von fünf Rockbands in der Turn- und Festhalle Jungingen.

Erlöse kommen Kinderkrebsstation zugute

Sämtliche Erlöse aus dem Konzertwochenende werden traditionell der Kinderkrebsstation 14 der Tübinger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin gespendet, wie die Veranstalter mitteilen.

Für das Rock-Wochenende gibt es ein Kombi-Ticket

Die Station 14, auf der erkrankte Kinder onkologisch behandelt werden, ist der Namensgeber der Veranstaltung. 2023 kamen so über 15 000 Euro zusammen, die dem „Förderverein Krebskranker Kinder Tübingen“ übergeben wurden. Mit der Spende konnten Patenschaften, Spielsachen und Weihnachtsgeschenke, Unterhaltungsprogramme sowie eine Campingfreizeit für die Kinder finanziert werden.

Auch in diesem Jahr wird die Teilnahme der Besucher am „Rock für die 14“ den krebskranken Kinder in Tübingen dienen. Der Einlass an beiden Abenden ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Wer ein Kombi-Ticket für beide Tage erwerben möchte, zahlt 20 Euro. Vor Ort gibt es außerdem erfrischende Getränke.

Diese Bands treten am Freitag und Samstag in der Junginger Festhalle auf

Concusion

Die fünfköpfige Nachwuchs-Metal-Band präsentiert bei „Rock für die 14“ neue Songs aus einer Kombination von allen Arten der Rockmusik.

Mission in Black

Bekannt ist aus der Melodic Death Metal Band vor allem Sängerin Steffi Stuber, die schon bei „The Voice of Germany“ mit ihrem markanten Gesang Zuschauer und Juroren gleichermaßen in Staunen versetzte.

NoWay

Seit fast 20 Jahren begeistert die Hardrock-Coverband mit Klassikern aus der Rock-Geschichte. Für die Band steht stets der Spaß an der Musik im Vordergrund.

Projekt 0-600

Mit über 80 Auftritten bringen die acht Musiker der Coverrockband einiges an Erfahrung mit. Sie versprechen jede Menge Abwechslung bei ihren Liveshows.

Rockorchester Horst Müller

Bereits in den vergangenen Jahren war die Rockcoverband aus dem Zollernalbkreis Teil des Charity-Konzerts. Auch im Oktober werden die sechs Musiker zwei Stunden lang sowohl Evergreens als auch moderne Songs darbieten.