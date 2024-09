Charity Events Nagold: Open Air bringt Ibiza-Vibes auf die Burg

1 Sie freuen sich schon auf die Premiere von „River Spring Open Air“ auf dem Burggelände der Hohennagold (von links): Stefan Ritscher, Jürgen Großmann, Christian Schmid, Max Dettling und Patrick Walz Foto: Jesaja Sag

Am Sonntag, 6. Oktober, wird die historische Burg Hohennagold zum Schauplatz eines besonderen Events. Erstmals findet auf der imposanten Anlage das „River Spring Open Air“ statt, das Musikfans mit pulsierenden Tech-House Beats und atemberaubender Kulisse begeistern soll.









Organisiert vom gemeinnützigen Verein Charity Events Nagold, verbindet das Event nicht nur Kultur und Musik, sondern setzt auch ein Zeichen für den guten Zweck. Die Erlöse werden vollständig an die Stiftung Hilfe für kranke Kinder an der Universitätsklinik Tübingen gespendet. „Die Stiftung leistet seit über 25 Jahren eine wichtige Arbeit für kranke Kinder aus der Region und bietet viele Therapien an, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden“, betont Patrick Walz, Vorsitzender von Charity Events.