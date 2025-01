Kurz vor Jahresende hat das Team von Charity Events Nagold Tübingen besucht, um gesammelte Spendengelder in einer Gesamthöhe von über 7000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen und die Kinderklinik Tübingen zu übergeben. Dabei stand nicht nur die Scheckübergabe im Mittelpunkt, sondern auch der Austausch über die wichtige Arbeit dieser Institutionen.

Der erste Stopp war beim Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen, wo das Team vom Vorsitzenden Horst Simscheck empfangen wurde. Kevin Steinberg überreichte stolz einen Scheck über 2085 Euro, die er im Rahmen seiner Charity-Geburtstagsfeier gesammelt hatte. Aylin Weirovski übergab den Scheck in Höhe von knapp 3000 Euro der Charity-Tombola auf der Hochzeitsmesse in der Pfrondorfer Mühle, die sie maßgeblich organisierte.

Unterstützung für Familien

Horst Simscheck nahm die Spenden dankbar entgegen und berichtete über die Arbeit des Vereins, der Familien mit krebskranken Kindern unterstützt. Besonders hob er die Bedeutung des Elternhauses in Tübingen hervor, das betroffenen Familien einen Ort der Ruhe und Gemeinschaft bietet. „Diese Unterstützung ist für die Familien von unschätzbarem Wert, und wir freuen uns jedes Jahr über die Besuche und die langjährige Hilfe von Charity Events Nagold.“

Max Dettling, Maximilian Nägele, Philipp Näher, Patrick Walz und Stefan Ritscher. Foto: Kevin Steinberg

Anschließend fuhr das Team zur Kinderklinik Tübingen, wo das Orga-Team der „River Spring Partys“ den Scheck über 2050 Euro an Maximilian Nägele, kaufmännischen Geschäftsführer der Klinik, überreichte. Nägele erklärte, warum diese Spenden so essenziell seien: „Viele wichtige Behandlungen, die für die Genesung der Kinder entscheidend sind, werden leider nicht von den Krankenkassen übernommen. Mit Ihrer Unterstützung können wir diese Lücken schließen und den Kindern die bestmögliche Versorgung bieten.“

Neue Projekte laufen an

Max Dettling vom „River Spring Festival“-Orgateam berichtete, dass die Planungen für die nächsten spannenden River-Spring-Projekte bereits laufen: „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Spendensumme im kommenden Jahr noch übertreffen können.“

„Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Spenden direkt bei den Kindern ankommen und man sich vor Ort austauschen kann“, resümierte Patrick Walz, Vorsitzender von Charity Events Nagold. Walz nutzte die Gelegenheit, um allen Unterstützern zu danken: „Ohne die vielen helfenden Hände, großzügigen Sponsoren und unsere engagierten Gäste wäre das alles nicht möglich. Gemeinsam haben wir bewiesen, wie stark unsere Charity-Community ist.“

23 500 Euro gesammelt

Mehr als 23 500 Euro an Spenden konnte Charity Events Nagold durch Aktionen und Projekte im Jahr 2024 sammeln. „Wir erwirtschaften nicht nur selbst Spenden, sondern motivieren auch andere dazu es uns gleich zu tun. So eine hohe Summe in so einem wirtschaftlich schweren Jahr ist Rekord in der zehnjährigen Vereinsgeschichte“, betont Dettling.