2 Bei der Spendenübergabe vor dem Familienhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen – obere Reihe von links: Hort Simschek, Dieter Hoffmann, Marco Iantorno, Anton Hofmann, Florian Alber, Roberto Schiliro, Mitch Joos. Untere Reihe: Patrick Walz und Marcel Steeb Foto: Marco Selter

"Charity Events Nagold" sammelte in den vergangenen vier Wochen Weihnachtsgeschenke für krebskranke Kinder – mit überwältigendem Erfolg. Nun wurden die Geschenke übergeben.















Nagold - Mit zwei Fahrzeugen und einem Transporter voller Weihnachtsgeschenke machte sich das Team von Charity Events auf den Weg nach Tübingen, um die gesammelten Kisten voller Spielsachen dem Förderverein für krebskranke Kinder zu überbringen.

Logistisch war der Transport eine kleine Herausforderung für den Nagolder Verein. "Zu Beginn der Aktion sind wir davon ausgegangen, dass die Spielsachen locker in einen Kombi reinpassen. Die Teilnahme war so überwältigend, dass wir kurzfristig einen Transporter besorgen mussten", so der Vorsitzende Patrick Walz. In der Sammelstelle der Pustebluuume in Nagold wurden zwischenzeitlich so viele Geschenke abgegeben, dass man fast keinen Platz mehr zum Laufen hatte, und man einen weiteren Raum zur Zwischenlagerung suchen musste.

Viele hochwertige Geschenke

"Es ist unglaublich, wie viel hochwertige Geschenke bei uns abgegeben wurden – da ist kein Mist dabei", sagt Roberto Schiliro vom Verein. Es haben sich laut Aussagen des Organisatoren auch viele Nagolder Unternehmen bei der Aktion beteiligt. Sogar zwei Schulklassen aus dem Bildungszentrum Wildberg haben die Aktion unterstützt. "Die Fünftklässler haben großartige Sachen beigesteuert und auch kleine Briefe mit aufheiternden Botschaften für die Kinder geschrieben", so Schiliro. Besonders der Brief eines Schülers mit der Nachricht "Gute Besserung. Ich hoffe, ihr werdet gesund! Nicht aufgeben!" hinterließ beim Team einen bleibenden Eindruck.

Neben den Spielsachen kamen noch über den Spendenaufruf des Nagolder Vereins rund 1100 Euro an Geldspenden zusammen. Der Betrag könnte sich sogar noch erhöhen, da nicht alle Eingänge bis Stichtag verbucht wurden.

Zahlreiche gemeinnützige Organisationen

Insgesamt haben sich bei der Aktion zahlreiche gemeinnützige Organisationen und Vereine aus der ganzen Region beteiligt, so dass Stand heute um die 6000 Euro an Geldspenden zusammenkamen. Auch das gesammelte Spielzeug von allen Beteiligten hat einen geschätzten Wert von mehreren Tausend Euro. Ungefähr 50 Unterstützer waren bei der Geschenkübergabe mit vor Ort. Mit dabei war auch Christian Riethmüller, Präsidiumsmitglied des VfB Stuttgart, der unter anderem gespendete Trikots für die Kinder signierte. Vor dem Eingang des Familienhauses, wo die betroffenen Kinder samt Eltern und Geschwister während der Krebstherapie wohnen können, wurden alle Geschenke in einer langen Reihe aufgestellt.

Der große "Spielzeugberg" am Eingang des Familienhauses sorgte beim Team des Fördervereins sowie den kleinen Bewohnern für staunende und glückliche Blicke. Anton Hofmann, Vorsitzender des Tübinger Fördervereins sprach von einer "einzigartigen Aktion, die es in diesem Umfang mit so vielen Organisationen noch nie gegeben hat". Auch für das Team von Charity Events Nagold war das eines der Highlights des Jahres: "Wir sind absolut begeistert, positiv überrascht und erfreut gleichermaßen", resümiert Florian Alber von Charity Events über die Weihnachtsaktion. Walz fügt abschließend hinzu: "Vielen Dank an alle für die außergewöhnliche Unterstützung, wir waren teilweise sprachlos."