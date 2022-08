2 Freuen sich auf die Disco Deluxe (von links): Stefan Ritscher, Patrick Walz, Roberto Schiliro, Maria Toriello, Chantal Raible, Joao Anes, Sandra Wehrstein und Marius Epple. Foto: Walz

Der Verein "Charity Events Nagold" veranstaltet am Samstag, 3. September nach dreijähriger Corona-Pause wieder eine "Disco Deluxe Party" – dieses Mal in der Alten Seminarturnhalle in Nagold.















Nagold - Die Initiatoren sind vor allem dafür bekannt, Spenden für regionale gemeinnützige Institutionen zu sammeln und konnten mit zahlreichen Veranstaltungen bereits fast 50 000 Euro spenden.

Doch bei Charity Events steht nicht nur eine hohe Spendensumme im Fokus der Party, sondern auch das Ziel, Leben zu retten. "Auf unseren letzten Events konnten wir fast 200 Menschen für die DKMS registrieren und sogar einen Lebensretter finden", betont der Vorsitzende des Vereins Patrick Walz.

Und der kam aus den eigenen Reihen: Roberto Schiliro, Mitgründer des Vereins wurde vor zwei Jahren von der DKMS angeschrieben, dass er als potenzieller Knochenmarktspender für eine Blutkrebspatientin in Frage kommt. Nach mehreren Untersuchungen hat sich diese Annahme bestätigt. Mittlerweile weiß er, dass es der Patientin gut geht. "Ich war sehr glücklich und gerührt, dass ich jemanden dabei helfen konnte, den Blutkrebs zu besiegen", so Schiliro.

Gute Stimmung und Dance Hits

Wer bei Charity Partys eine typische Benefizveranstaltung erwartet, täuscht sich. Ganz nach dem Motto des Vereins "Gutes tun soll Spaß machen" geht es laut den Veranstaltern auf den Partys "richtig ab". Dieses Jahr wieder mit dabei: Joao Ambrosio, der jahrelang in bekannten Clubs in Zypern die Urlaubsgäste zum Tanzen gebracht hat und sich auch hier in der Region einen Namen gemacht hat. Unterstützt wird er von DJ Rocky. Das Motto des Abends ist dazu passend "Disco Deluxe". Es werden die besten Disco-Klassiker, House-Music und Dance-Hits laufen: "Das Besondere an unseren Partys ist die unglaubliche Stimmung und das bunt gemischte Publikum, welches miteinander ausgiebig feiert und tanzt", freut sich Roberto Schiliro.

Zum ersten Mal mit dabei ist Chantal Raible aus Eutingen. Die Sängerin ist keine Unbekannte. Bereits als Jugendliche trat sie schon bei Großveranstaltungen auf. Mit dem Produzenten Robin von "BeSounds" hat sie kürzlich sogar ihren ersten selbst geschriebenen Song in dessen Studio aufgenommen. Zu tanzbaren Cover Songs will sie mit ihrer kräftigen Stimme den Gästen richtig einheizen.

Registrierung dauet nur zehn Minuten

Alle 27 Sekunden erhält irgendwo auf der Welt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Jeder kann helfen, der in einem Alter von 17 bis 55 Jahren ist und unter keinen ernsthaften Erkrankungen leidet. Der Vorsitzende Walz betont ausdrücklich, "dass der Besuch der Party nicht an eine Registrierung gebunden sei". Die Registrierung der Spender läuft mittlerweile digital über einen QR-Code ab und dauert nicht einmal zehn Minuten. Auch Personen, die sich nur "kurz" registrieren lassen wollen, sind willkommen und müssen keinen Eintritt zahlen.

Alle Erlöse der Party aus Eintritt und Getränkeverkauf werden gespendet. Auch dieses Jahr wird damit der Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen unterstützt. Jährlich erkranken deutschlandweit 2000 Kinder an Krebs. Der Verein unterstützt mit einem vielseitigen Angebot nicht nur die betroffenen Kinder, sondern auch die Geschwister und Familien.

Info: Die wichtigsten Daten

Die Disco Deluxe Party findet am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr in der Alten Seminarturnhalle in Nagold statt. Eine DKMS-Registrierung ist ab 19 Uhr möglich. Karten gibt es für sieben Euro bei der Stadt-Apotheke, der Ostaria da Gino, der Pustebluuume oder an der Abendkasse.