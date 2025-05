Charis Bible College: Ehepaar aus Balingen findet in den USA näher zu Gott

1 Katinka und Josua Kohn studieren an einem religiösen College in den USA. Aktuell sind sie auf Heimatbesuch. Foto: Eyckeler Der christliche Glauben und die Liebe zu Gott verbindet ein Ehepaar aus Balingen. Deswegen studieren sie ihren Glauben in den USA. Am Sonntag berichten sie darüber.







Katinka und Josua Kohn aus Balingen sind besonders gläubige Menschen. Die beiden wuchsen jeweils in freikirchlichen Familien auf und stellen sich ganz in den Dienst ihres Herrn. Derzeit studieren sie am Charis Bible College in den USA, „um zu erfahren wie Gott ist, was er für uns getan und bereit gestellt hat“. Während ihres Heimaturlaubs in Balingen berichten sie von ihren Erfahrungen und vom Leben mit Gott.