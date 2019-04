Chaos vor Schulen Elterntaxis: Gut gemeint, nicht gut gemacht

Und was sagen die Chauffeure? Der Vater eines Zweitklässlers hat seinen Wagen "nur kurz" im Kreuzungsbereich gestoppt. Den rund 20 minütigen Schulweg möchte er seinem jungen Sohn noch ersparen, erklärt er. "Wenn er größer ist, dann kann er sich auch allein an der Straße zurechtfinden." Auch die Mutter eines anderen Zweitklässlers findet es sicherer, ihren Jungen zur Schule zu fahren.

Eine andere Mutter argumentiert, es sei einfach praktischer, den Nachwuchs auf dem Weg zur Arbeit mitzunehmen und direkt vor der Schule abzusetzen. Dagegen nur ausnahmsweise fährt die Mutter einer Viertklässlerin mit dem Auto vor, wie sie versichert: "Wir haben wegen der Zeitumstellung verschlafen." Normalerweise laufe die Tochter. "Heute musste es einfach schnell gehen."

Man höre oft ähnliche Argumente, sagt Mohr: Die Eltern haben es eilig, müssen Termine wahrnehmen, das Kind in den Tagesablauf integrieren. "Bequemlichkeit kommt eher nicht zur Sprache."

Punkte für Schüler, die zu Fuß kommen

Die Sommerrainschule bemüht sich aktiv, den Verkehr vor den Klassenzimmern einzudämmen. Wer sein Kind anmeldet, bekommt ein Merkblatt ausgehändigt. Die Bitte darauf: Den Nachwuchs zu Fuß zur Schule bringen - oder, wenn nicht anders möglich, zumindest in einiger Entfernung an sicheren Stellen zu parken. Schüler, die zu Fuß kommen, sammeln außerdem Punkte. Das soll Anreize schaffen und - so die Hoffnung - mit den Kindern die Eltern gleich miterziehen.

"Viele Eltern wissen eigentlich, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist", sagt Schulleiterin Ruth Möller. Doch gerade Familien, die im näheren Umkreis leben, seien mitunter am schwersten zu belehren. Dabei hat sie auch Verständnis für manche Sorgen. 2016 war es in der Nähe der Schule zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen hatte eine rote Ampel übersehen und einen Grundschüler erfasst. Der Junge überlebte schwer verletzt. "Das allerwichtigste ist, dass die Kinder gesund hier ankommen", sagt Mohr. Darum trainieren Lehrer zweimal jährlich den Schulweg mit den Klassen.

Unterstützt wird Möller vom Verkehrsministerium. An vielen Schulen im Land seien es gerade die Eltern, die zum Verkehrschaos und damit auch zur Unfallgefahr beitragen würden. Beim Rangieren vor den Schulen entstünden oft gefährliche Situationen. Minister Hermann will Eltern mehr in die Pflicht nehmen: "Sie missachten, dass sie durch ihr Verhalten die Sicherheit aller anderen Kinder im Verkehr gefährden.". Kinder sollten frühzeitig lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Nicht zuletzt sei das zu Fuß gehen auch gesünder.

Hermann hat die Schirmherrschaft für die bundesweite ACE-Aktion "Goodbye Elterntaxi" übernommen. Noch bis zu den Sommerferien analysieren Ehrenamtliche des Autoclubs die Situation vor ausgewählten Schulen. In Baden-Württemberg sind 13 Aktionen geplant.