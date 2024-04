Der Temperatursturz im April geht mit schnellen Wetterwechseln einher. Wie schnell, das bekamen Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend auf der A5 im Ortenaukreis auf unangenehme Art und Weise zu spüren.

Gegen 20 Uhr kam es auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern zu mehreren Unfällen, als ein starker Graupelschauer die Fahrbahn mit einer Eisschicht überzog.

"Es gab mehrere Unfälle nach einem Hagelschauer. Derzeit gehen wir von insgesamt drei Unfällen aus. Bei zwei dieser Unfälle wurden auch Personen verletzt", erklärte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Über die Höhe des Schadens wurde zunächst nichts bekannt.

Die genaueren Ermittlungen laufen noch. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den späten Abend an. Es kam zu mehreren Kilometern Rückstau in Fahrtrichtung Süden.