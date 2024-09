Chaos in der Villinger Bertholdstraße: Ampeltausch kostet Nerven – Verkehrsführung ändert sich zukünftig

Chaos in der Villinger Bertholdstraße

1 Autofahrer haben am Montag in der Bertholdstraße in Villingen sehr viel Geduld gebracht. Schuld daran war der dortige Ampeltausch. Foto: Marc Eich

Der Ampeltausch in der Villinger Bertholdstraße hat zum Feierabendverkehr am Montag zu Chaos geführt. Schuld war die Teilsperrung der Kreuzung an der Warenburgstraße. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, ändert sich die Verkehrsführung.









Das war nichts für schwache Nerven: Wer am Montag zum Feierabend die Bertholdstraße stadteinwärts fuhr, brauchte sehr viel Geduld. Grund dafür waren die Arbeiten an der Ampelanlage, die auf der gesamten Hauptverkehrsstraße ausgetauscht wird. Immerhin bahnt sich ein Ende der Maßnahme an.