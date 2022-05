1 Nichts geht mehr: Dicht gedrängt stehen die Bahnfahrer am Samstag in der S-Bahn zwischen Villingen und Freiburg. Foto: Eich

Bestes Ausflugswetter und das letzte Heimspiel des SC Freiburg – das war offenbar zu viel für die S-Bahn zwischen Villingen und Freiburg. Am Samstag brach auf der Strecke das Chaos aus, Fahrgäste blieben teilweise stehen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Der SC Freiburg erlebt in der Bundesliga gerade einen kaum geahnten Höhenflug, lockt zu den Heimspiel tausende Besucher in das neue Europa-Park-Stadion. Auch Fans aus dem Schwarzwald pilgern in den Breisgau – nutzen dafür unter anderem die S-Bahn ab Villingen. Für die Deutsche Bahn schien dies aber überraschend zu kommen, sodass so mancher Fahrgast auf der Hinfahrt sein blaues Wunder erlebte.