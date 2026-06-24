Nach dem bundesweiten Bahn-Stillstand nennt die Bahn erste Details zur Ursache. Derweil wird Kritik am technischen Zustand und Notfallmanagement laut.
Nach dem bundesweiten Ausfall des Zugverkehrs in der Nacht hat die Deutsche Bahn erste Details zur Ursache genannt: Demnach war der „planmäßige Tausch einer technischen Komponente“ beim digitalen Bahnfunksystem GSM-R Auslöser für die Probleme, wie der Chef der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mitteilte. „Wie es dadurch genau zu der Störung kam, analysieren wir nun mit höchster Priorität.“ Weitere Details nannte der bundeseigene Konzern nicht.