Chaos im Verein: Droht der SV Böblingen jetzt der Absturz?

Im alten Fußballbezirk Böblingen/Calw gehörte die SV Böblingen stets zu den großen Nummern. Inzwischen versinkt die Spielvereinigung jedoch im Chaos.

„Wir sind wie die Titanic“, heißt es am Böblinger Silberweg. Sehenden Auges steuere die SV Böblingen auf einen Eisberg zu – und gebe weiter Vollgas. Stimmen wie diese sind bei der Sportvereinigung in letzter Zeit immer häufiger zu hören. Seit Jahrzehnten pendelt sie zwischen Verbands- und Landesliga, war im alten Fußballbezirk Böblingen/Calw eine der herausragenden Vereine, doch nun drohen dem Traditionsclub schwere Zeiten. Vielleicht sogar ein ähnliches Schicksal wie dem FC Gärtringen, der innerhalb von nur zehn Jahren von der Verbandsliga in die Kreisliga B durchgereicht wurde?

Sportlich ist die Situation bei der SV Böblingen noch nicht dramatisch. Sie ist Tabellenzehnter in der Staffel 2 der Landesliga, am vergangenen Sonntag gelang ihr mit dem 3:0-Sieg in Neuhausen auf den Fildern ein Befreiungsschlag. Doch Fakt ist: Für die kommende Saison gibt es noch keinen richtigen Kader. Viele Spieler werden den Verein verlassen, Zusagen gibt es kaum. Hinzu kommt eine durchweg schlechte Stimmung.

Trainer geht überraschend zum Erzrivalen

Zu Beginn der Winterpause hatte Trainer Thomas Siegmund überraschend die SV Böblingen verlassen – und ging ausgerechnet zum Erzrivalen VfL Sindelfingen. „Ein Verein, bei dem man in Ruhe arbeiten kann“, wie Siegmund beim Abschied stichelnd anmerkte. Dabei ist der 35-Jährige eigentlich ein Eigengewächs der Sportvereinigung, bei der er selbst lange Jahre spielte.

Neben Torwarttrainer Marijo Milcic folgten Siegmund in der Winterpause vier Spieler von der SV Böblingen zum VfL Sindelfingen: Maurice-Tyron Zivny, Felipe Arellano Torres, Bjarne Hamann und Lennart Häßler. Und Co-Trainer Johnson Ariaratnam hat bereits ankündigt, ab der neuen Saison bei Jahn Büsnau (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) als Cheftrainer an der Seitenlinie zu stehen. Offenbar hätte er dies auch gerne bei der SV Böblingen getan, habe dazu aber nicht die Chance erhalten, wie er sagt.

Dem Betreuer Schwarzen Peter zugeschoben?

Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte die Entlassung des Betreuers Thomas Jach, der mehr als 20 Jahre lang diesen Job ausübte. Die sportliche Leitung warf dem Urgestein vor, ein „Maulwurf“ zu sein, durch den Interna nach außen dringen. Jach selbst weist diese Vorwürfe von sich und sagt: „Sie schieben mir den Schwarzen Peter zu.“