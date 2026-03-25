Chaos im Verein: Droht der SV Böblingen jetzt der Absturz?

Im alten Fußballbezirk Böblingen/Calw gehörte die SV Böblingen stets zu den großen Nummern. Inzwischen versinkt die Spielvereinigung jedoch im Chaos.
„Wir sind wie die Titanic“, heißt es am Böblinger Silberweg. Sehenden Auges steuere die SV Böblingen auf einen Eisberg zu – und gebe weiter Vollgas. Stimmen wie diese sind bei der Sportvereinigung in letzter Zeit immer häufiger zu hören. Seit Jahrzehnten pendelt sie zwischen Verbands- und Landesliga, war im alten Fußballbezirk Böblingen/Calw eine der herausragenden Vereine, doch nun drohen dem Traditionsclub schwere Zeiten. Vielleicht sogar ein ähnliches Schicksal wie dem FC Gärtringen, der innerhalb von nur zehn Jahren von der Verbandsliga in die Kreisliga B durchgereicht wurde?