Dieser Verkehrsunfall hatte Folgen im Feierabendverkehr: In der Schwenninger Straße in Villingen hat es am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gekracht. In Fahrtrichtung Schwenningen kam es an der Auffahrt zur B 33 in Richtung Bad Dürrheim zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos.

Der Fahrer eines Ford fuhr dabei wuchtig ins Heck einer Mercedes-Fahrerin, ihre B-Klasse wurde offenbar auf eine vorausfahrende Mercedes A-Klasse geschoben. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt – die Fahrerin der B-Klasse erlitt mittelschwere Verletzungen. Die Fahrerin der A-Klasse verweigerte den Transport ins Klinikum. Lesen Sie auch Insgesamt rückten drei Rettungswagen sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes zum Unfallort aus. Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt regelten den Verkehr, zeitweise musste die Straße komplett gesperrt werden. Das sorgte für Chaos, längere Staus und Wartezeiten in beide Richtungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.