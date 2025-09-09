Chaos im europäischen Football: Stuttgart Surge und die anderen Rebellen kündigen eigene Liga an

Die Abspaltung ist perfekt: Der neue Meister aus Stuttgart und zehn andere Clubs kehren der European League of Football (ELF) den Rücken – und machen künftig ihr eigenes Ding.
Die Bilder des Teams von Stuttgart Surge, das am Sonntag vor mehr als 36 700 Zuschauern auf dem Rasen der MHP-Arena den Titelgewinn in der European League of Football (ELF) gefeiert hat, werden für immer im Gedächtnis bleiben – nicht nur wegen der jubelnden, weinenden, überglücklichen und teilweise Zigarre rauchenden Akteure in den schwarzen Trikots. Sondern auch, weil dieses Finale das letzte Spiel in der fünfjährigen Geschichte der ELF gewesen sein könnte.